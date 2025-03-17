Rumen Yüzücüler, Erzurum’da Yarışlara Hazırlanıyor

Romanya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'daki ilk kampa verim alınca, tekrar kenti tercih etti. Avrupa'nın tek yüksek irtifa konumunda bulunan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim ülke dışından gelen takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti çeken Erzurum, olimpik havuzu sayesinde birçok kulübün antrenman merkezi haline geldi. Rumen yüzücüler, geçmişteki kamptan elde ettikleri başarıyı göz önünde bulundurarak, güç depolamak için yeniden Erzurum'a geldi.

Romanya Yüzme Milli Takımı, 6 antrenör ve 18 sporcusuyla birlikte nisan ayındaki milli takım seçmeleri zorluğuna hazırlanıyor. Bunun ardından, Slovakya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası ve Singapur'daki Dünya Şampiyonası için güçlerini artırıyorlar.

Başarı İçin Yüksek İrtifa Avantajı

Romanya Yüzme Milli Takımı Antrenörü Razvan Florea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da ikinci kez kamp yaptıklarını belirtti. Önceki kamp deneyimlerinin başarılı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Florea, "Buradaki yüksek irtifa kampından sonra milli takım seçmelerinde güzel sonuçlar aldık. Bu yüzden tekrar burada kamp yapmayı düşündük ve yine geldik" dedi.

Florea, 18 sporcuyla birlikte nisan ayında Romanya'da yapılacak olan milli takım seçmelerine hazırlandıklarını belirtti ve ekledi: "Eğer çok hızlı yüzerlerse, Slovakya'da Avrupa Gençler Şampiyonası ve ardından Singapur'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Ülkemizde de ağustos ayında Dünya Gençler Şampiyonası var, bu yüzden kendimizi şanslı hissediyoruz."

Olimpiyat Madalyalı Geçmiş

Florea, 2004 Olimpiyatları'nda 200 metre sırtüstü yüzmede bronz madalya kazanarak olimpiyat madalyası alan ilk Rumen erkek sporcusu olduğunu vurguladı. "Romanya tarihinde iki olimpik sporcu var. Biri ben, diğeri ise David Popovici" diye ekledi. Florea, "2004 yılında 200 metrede bronz madalya kazanmıştım. David Popovici ise Romanya'nın ikinci olimpik sporcusu oldu" şeklinde konuştu.