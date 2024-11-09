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Ryan Babel Futbol Kariyerine Veda Etti

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini sonlandırdığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:53
Ryan Babel Futbol Kariyerine Veda Etti

Ryan Babel Futbolu Bıraktı

Türk futbolunda da önemli izler bırakan 37 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini sonlandırma kararını duyurdu. Babel, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir video ile emekliliğini açıkladı ve "Teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.

Kariyerinin Öne Çıkanları

Babel, Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez terletti. Kariyeri boyunca Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde futbol oynadı. Ayrıca Türk kulüpleri arasında Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa yer aldı.

Ajax ile 2, Beşiktaş ile bir kez lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli takım formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda finalde mücadele etti.

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