Sacha Boey Galatasaray'ın kasasını dolduracak: Rekor teklif geldi

Galatasaray Avrupa'daki başarısıyla dikkat çekiyor. Özellikle savunmada yaptığı önemli müdahaleyle büyük kulüplerin dikkatini çeken Sasha Boy'un durumu merak konusu. Son dakika transfer haberinin camiayı heyecana sürüklediği görüldü. Sacha Boey'in transfer olacağı fakat alınacak ücretin de son zamanları rekor bedeli olacağı konuşuluyor.

Tarihin en iyi transfer rekoru geliyor..

Milliyet'in haberine göre Inter, Sacha Boey için 25 milyon euro ödemeyi gözden çıkarıyor. Bu tutarda bir transfer gerçekleşirse Boey, futbol tarihine en pahalı transfer satışı olarak geçecek.





Dünya Devi Boey İçşn 25 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı..

Beşiktaş, transfer ücretinde bir futbolcu için en yüksek ciroyu elde etmiş ve Siyah Beyazlılar, Cenk Tosun için Everton'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeli almıştı.

Fenerbahçe, Ervil Baljic’i 21 milyon euroya, Vedat Muriqi'yi 21 milyon euroya ve Arda Güler'i 20 milyon euroya satarken Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedelini aldığı oyuncu ise 16 milyon euro ödeyen Ndiaye olmuştu.

Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasası iyice dolacak. Bu şekilde Sarı-Kırmızılı Grubun borcunun azalması gerekiyor.

"Avrupa'nın en iyisi"

Galatasaray'da başarılara imza atan Sasha Boey, 2023'e de damga vurdu. Boey, 2023'te Avrupa'daki tüm bekler arasında Avrupa'nın ve Süper Lig'in en iyisi.