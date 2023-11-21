Sacha Boey ve Gedson Fernandes için beklenen Milli Takım açıklaması geldi!

2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) elemeleri D Grubunun son hafta maçlarında 21 Kasım azartesi günü Galler ile karşılaşacak milli futbol takımımızın çalıştırıcısı Vincenzo Montella, başkent Cardiff'te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. talyan teknik direktörün açıklamaları şöyle;

"BAŞARI, FEDERASYONUN SAYESİNDE"

“Geldiğimde çok iyi organize olmuş ve aynı zamanda iyi işleyen bir federasyonla karşılaştım. Eğer başarılıysak bu onların desteği sayesindedir. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum.”





BOEY VE GEDSON

"Boey ile ilgili söylentiler duydum ama Gedson ile ilgili ilk defa sizden haber duydum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olabilmesi için 5 yıl oynaması gerekiyor. Cevap şu: apaçık ortada. Kalbi Türkiye ile attığı görülen tüm oyuncularımızı ağırlayacağız. Ben de yabancıyım fakat benim de kalbim Türkiye ile atıyor."

“KENAN YILDIZ ÇOK AKILLI”

“Kenan Yıldız çok akıllı bir çocuk ve akıllı olduğu için de uzun vadede iyi bir futbolcu olma şansı yüksek. Kenan Yıldız'ın büyük bir potansiyeli var. Artık başka bir kariyere alışması ve bu başarıyı yönetmesi gerekmekte. Herkesin beklentisi farklı olacaktır. O, performansıyla beni tatmin eden bir futbolcudur."

"LİDER OLARAK GELDİK, LİDER OLARAK DÖNECEĞİZ"

"Buraya en iyi şekilde hazırlanıp geldi ve lider bir şekilde de döneceğiz. Rakibimiz kendi sahasında iyi oynayan takım. Her şeye hazırlıklıyız. Tarihimizde henüz lider olamadık. İlk defa grubun lideri olmak istiyoruz.”

“MAÇTAN MAÇA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR”

Soru: Rotasyon yapacak mısınız?

"Takıma 29 oyuncuyu çağırdık. Sakatlıklar var ama buraya gelen tüm oyuncular ilk 11'de oynayabilir. Takımlar bir maçtan diğerine değişebilir. Rakibin özelliklerine göre 11 oyuncuyu seçebiliriz."