Sadettin Saran Alanya’da Kütüphane Açılışına Katıldı — "Her Deplasman Bir Okul"

Sadettin Saran Alanya’da kütüphane açılışına katıldı

UNİFEB ve Fenerbahçe'nin "Her Deplasman Bir Okul" projesi Kestel Mahallesi'nde hayat buldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) tarafından Antalya’nın Kestel Mahallesi’nde bulunan Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu için yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

"Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk etkinliği, Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın her deplasman yolculuğunda çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Açılış töreninde yüzlerce öğrenci ve genç Fenerbahçeli taraftar Başkan Saran’ı coşkuyla karşıladı.

Açılışta konuşan Saran, çocuklarla birlikte olmanın kendileri için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu vurguladı: "Bugün ayrı bir heyecan var. Bunun büyük bir kısmı çocuklarla buluşmamızdan kaynaklanıyor. Bu, başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe".

1969 yılından bu yana Fenerbahçeli olduğunu belirten Saran, proje hakkında da şunları söyledi: "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözleri vermeyelim. Ama inşallah bugün burada çok güzel bir başlangıç olacak".

Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmaya değinen Başkan Saran, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul, kırsalda olması ve gençlerin enerjisi çok güzel. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız. Bizleri unutmayın".

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Saran, öğrencilerle yakından ilgilenip kütüphaneyi gezdi ve genç taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

