Sadettin Saran: 'Birlik ve Beraberlikle Şampiyon Olacağız' — Mazbata Cuma 18.00

Saran, eski başkanlarla beraber kupayı kaldırmak istediklerini de vurguladı: "İnşallah eski başkanlarımızla beraber bu kupayı (Cumhurbaşkanlığı Kupası) kaldıracağız. Taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın kupayı kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan takım galibiyetle dönecek."

Basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili olarak Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a atıf yapan Saran, "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırırsak eğer Ali Başkan oradaysa onun kaldırması, o yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. İçeride de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız." dedi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.