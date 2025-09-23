Sadettin Saran: 'Birlik ve Beraberlikle Şampiyon Olacağız' — Mazbata Cuma 18.00

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, birlik vurgusuyla şampiyonluk hedefini açıkladı; mazbata töreni Cuma 18.00'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:41
Fenerbahçe'de yeni dönem: Başkan Saran hedefleri açıkladı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, başarılı olmak için gece gündüz çalışacaklarını ve birlik içinde hareket edeceklerini söyledi. Basın toplantısını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapan Saran, camiayla birlikte güzel günler yaşamak istediklerini belirtti.

Saran, "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim ve kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan. Hala da devam ediyor. Yarın çok önemli 2 maçımız var. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na gideceğim. İnşallah 2 maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Cuma günü saat 18.00'de de mazbata töreni olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanmasıyla ilgili soruya Saran şu yanıtı verdi: "Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can'ın (Eğribayat) da yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı, kendince bir şeyler söylemiş. Hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Şu anda bir belirsizlik var. Maalesef çok negatif konuşan var. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişinin lafıyla veya anlık söylenen sözler üzerine kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber eğlenerek ve keyif alarak şampiyon olacağız. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız."

Saran, eski başkanlarla beraber kupayı kaldırmak istediklerini de vurguladı: "İnşallah eski başkanlarımızla beraber bu kupayı (Cumhurbaşkanlığı Kupası) kaldıracağız. Taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın kupayı kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan takım galibiyetle dönecek."

Basketboldaki Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili olarak Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a atıf yapan Saran, "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırırsak eğer Ali Başkan oradaysa onun kaldırması, o yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. İçeride de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız." dedi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

