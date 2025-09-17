Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e Futbol AŞ Başkan Vekilliği Teklifi

Sadettin Saran, AA Spor Masası'nda, seçilmesi halinde Hakan Bilal Kutlualp'e kurulacak Futbol AŞ'de başkan vekilliği teklif edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:19
AA Spor Masası'nda açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'nın AA Spor Masası programına konuk olarak yönetim vizyonunu paylaştı.

Saran, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde, başkanlık yarışından çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e kurulacak olan Futbol AŞ'de başkan vekilliği görevini teklif edeceklerini belirtti.

Program sırasında Saran, projelerini özetlerken şu ifadeyi kullandı: "Güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder"

Bu açıklama, Saran'ın Futbol AŞ planının ve olası yönetim kadrosunun çerçevesine işaret etti.

