Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan Adaylığı İçin 500 İmzayı Teslim Etti

Eylül ayındaki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylık süreci tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti.

Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

Sadettin Saran teslimatla birlikte destek veren kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür ederek, adaylık sürecinde kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

