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Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına adaylıkta hız kesmiyor: 500 imzayı 48 saatte topladı

İş İnsanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığı için 48 saatte 500 imza topladı ve şampiyonluk sözü verdi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 19.04.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 23:33
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına adaylıkta hız kesmiyor: 500 imzayı 48 saatte topladı

Fenerbahçe'nin geleceğine dair heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. İş İnsanı Sadettin Saran, başkanlık için adaylığını açıkladı ve kısa sürede büyük bir destekle yola çıktı. Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen lansmanda kongre üyeleriyle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Saran, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine odaklanacaklarını vurgulayarak, adaylık sürecine dair detayları paylaştı. Kendisinin ve ekibinin kararlılığına dikkat çeken Saran, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük'ün de desteğini arkasına alan Saran, büyük bir motivasyonla yoluna devam ediyor.

Saran'ın açıklamalarına göre, başkan adaylığı süreci Kasım ayında Ali Koç ile yapılan bir buluşma ile başlamış. Saran, Koç'a "Eğer devam etmeyecekseniz, biz bu işi çok iyi yaparız ve göreve talibiz" demiş ve 48 saat içinde 500 imza toplayarak adaylık başvurusunu gerçekleştirmişler. Bu kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceğine şekil vereceklerini belirten Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz" ifadeleriyle taraftarları heyecanlandırdı.

Saran'ın liderliğindeki ekibin, Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacaklarına olan inançları ve kararlılıkları, camiada büyük bir umut ve heyecan yaratmış durumda

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