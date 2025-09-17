Sadettin Saran: Fenerbahçe'de Gençlere Öncelik, "3 Sene Şampiyon Yapamazsan Gideceksin"

Sadettin Saran: Fenerbahçe'de Gençlere Öncelik ve Sorumluluk Süresi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu. Saran, başkan olması halinde gençlere öncelik tanıyacağını ve kulübün tüzüğünde köklü değişiklikler öngördüğünü açıkladı.

Tüzük Değişikliği ve Gençlere Açılan Yol

Saran, gençlerin önünü açmayı amaçladıklarını belirterek, "Dün gençlerle birlikteydim. Başkanlık, 27 sene boyunca iki başkan arasında gidip gelmiş. Tüzük değişikliğini yapacağımı açıkladığım zaman gençler çok mutlu oldu. Biz, bunu onlar için yapıyoruz. Onların önünü açmak istiyoruz." dedi.

Saran, üzerinde çalışılan tüzük değişikliğinin üç yıldır gündemde olduğunu vurguladı: "Arkadaşlar, 3 senedir tüzük çalışması yapıyor. Genel kurula da yakın zamanda bu çalışmayı sunacağız. Takımı 3 sene şampiyon yapamazsan gideceksin. Şampiyon yaparsan da en fazla 6 sene kalacaksın."

Başkanlık Onuru ve Yönetim Vizyonu

Saran, Fenerbahçe'de başkan olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek yönetim kadrosunda gelecekte başkan olabilecek isimlerin yetiştirileceğini söyledi: "Biz, bu sürede gençlerin önünü açacağız. Bizden bir şeyler öğrenecekler. Benden daha iyi başkan olacaklar. Ben, Fenerbahçe'nin geleceğini düşüneceğim. Fenerbahçe Kulübünde başkan olmak çok büyük bir onur."

Ali Koç'un bakanlıkla görüşmesine ilişkin olarak Saran, "Bakanlıkla görüşeceğini söylediği zaman Ali Koç'a teşekkür ettim. Fenerbahçe'nin lüzumsuz bir krize girmesini istemediği ve kulübün iyiliğini düşündüğü için bakanı iki kere aradı." ifadelerini kullandı ve eleştirilere karşın kulübün başarısına odaklanacaklarını ekledi: "'Aday olamaz' dediler. Aday olduk. 'Başkan olamaz.' dediler. Olacağız. 'Şampiyon olamazlar.' diyecekler. Şampiyon da olacağız."

Projeler: Kombine, Dijital Platform ve Gayrimenkul

Saran, başlıca projelerini şöyle sıraladı: "Üzüldüm. Tabii ki projemiz var. Hatta 'E Blok'u nasıl kaldıracak? Orada verilmiş bir hak var.' sözünü duydum. Kendi zamanında nasıl yaptıysa biz de öyle yapacağız. İnsanları dinliyoruz. Biz, böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Gerekeni yapacağız. 20 bin kombineyi 40 bine çıkaracağız. 'Kadıköy Cehennemi' ve 'Fenerbahçe Ruhu'nu geri getireceğiz. Gayrimenkul projelerimiz var. Gençler için projelerimiz var. Kulüp kanalı ve dijital platform için projelerimiz var. Ayrıca yaşlılarımız için de gerekeni yapacağız."

Dereağzı ile ilgili geçmişte yaşananlara değinen Saran, kulübün sosyal sorumluluk ve geniş tabanlı projelere önem vereceğini vurguladı.

Futbol Aklı, İletişim ve Kurumsal Hafıza

Saran, Fenerbahçe'nin son 11 sezonda şampiyon olamama sebeplerine dair şu değerlendirmede bulundu: "Futbol aklında bir sıkıntı görüyorum. Karar merciinde bir sıkıntı görüyorum. 348 gün hocasız kaldık. İletişimde de bir sorun görüyorum. Sadece taraftar ve medya ile değil, Samandıra ile de bir iletişim problemi var."

Kurumsal hafızanın korunmasının önemine dikkat çeken Saran, liyakat esaslı bir yönetim vaad etti: "Daha önceki dönemlerde yapılan hatalardan bir tanesi de çok fazla insanın değişmesi. Bu, kurumsal hafızaya zarar verir. Ben, geldiğim zaman liyakate bakarım. Herkesle konuşacağım. Sonrasında devam etmeyeceklerimiz de olabilir."

Yatırım AŞ ve Finansal Beklenti

Saran, finansal yapılanma planlarını anlatarak Yatırım AŞ kuracaklarını ve geçmiş yönetimlerin projelerini geliştireceklerini belirtti: "Arkadaşlarımın çalışmaları var. Her işi erbabına bırakmak lazım. Finanstan ve hukuktan anlayan arkadaşlarımız var. Yatırım AŞ'yi kuracağız. Daha önceki yönetimlerin yaptığı güzel projeleri biraz daha geliştireceğiz. 200 milyon dolardan fazla gelir bekliyoruz."

TFF, Hakemler ve Dış Etkenler

TFF yönetimi ve hakem kararlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Saran, dış etkenlerin etkisini kabul ederek çözümün güçlü ve sorumluluk sahibi bir yapı olduğunu söyledi: "Ben, dış etkenlere inanıyorum. Dış etkenlerin olmadığını söylemek, yönetime büyük haksızlık. 'Dış etken var.' dedikten sonra bahanelere sığınmak da zayıflıktır. Bunu yanlış buluyorum."

Saran, federasyonla kurumsal ve yerel düzeyde iletişim kurmanın önemine değinerek Ankara'da büyük Fenerbahçe taraftarları olduğunu ve onlara dokunmaları gerektiğini ifade etti.

Küresel Vizyon ve Kapanış Mesajı

Saran, kulübün bir dünya kulübü olduğunu vurguladı: "Geçenlerde dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanıyla konuştuğumda 'Biz, bir dünya kulübüyüz.' dedim. Alaycı bir şekilde 'Nasıl?' dedi. Ben de ona 'Olimpiyatlara kaç sporcu gönderdin?' diye sordum. Bunun gururunu taşıyoruz ama biz kendi ihtişamımızı unuttuk."

Ali Koç hakkında saygılı bir üslup kullanan Saran, kendi deneyimini ve ekip yapısını anlattı: "Ali Koç, çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok da güzel işler yaptı. Karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Sadece fark yaratacağımı düşünüyorum. Ben, sıfırdan geldim. Devlet memuru çocuğuyum. 40'tan fazla şirket yönetiyorum. Ekibimi seviyorum, onlar da beni seviyor. ... Biz, insanları seviyoruz. Empati yapıyoruz ve insanları seviyoruz. Karar vermekte zorlanmam ve fevri değilim. Bunlar şampiyonluğu getiremeye yeterli."

Kongre üyelerine son çağrısını yapan Saran, sözlerini şöyle tamamladı: "Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterelim. Lütfen herkes sandığa gelsin. Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Fark yaratacağımı düşünüyorum. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da ezber bozacağıma inanıyorum. Beni destekleyen çok insan var. Onlarda bir hayal kırıklığı görürsem zaten bırakırım. Bu kampanya sürecinde de mümkün olduğu kadar centilmence işi yürütmeye çalıştık. Gençlerimize örnek olmalıyım. Ben mücadeleden ve kavgadan korkan bir insan değilim ama gerçek güç, sakin kalabilmektir. Ben bunu göstermek istiyorum."