Sadettin Saran: 'Fenerbahçe'nin Büyüklüğünü Hatırlatacağız'

Sadettin Saran: "Biz kendi büyüklüğümüzü unuttuk"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Mersin'de düzenlenen "Söz Fenerbahçe Buluşmaları"nda kongre üyeleri ve taraftarların sorularını yanıtladı. Saran, camianın gücünü yeniden hatırlatacaklarını vurgulayarak, kulübü şampiyonluğa taşıma hedefini yineledi.

Mersin'de buluşma: Kimlik ve mücadele

Saran, "Biz kendi büyüklüğümüzü unuttuk, bu büyüklüğü camiaya ve herkese hatırlatmamız gerekir" dedi. Bir taraftarın "Ali Koç ile benzer özellikleriniz var. Başkan seçilirseniz farkınız ne olacak?" sorusuna, Ali Koç ile benzer yönleri olduğunu ama farklılıklarının da bulunduğunu belirterek cevap verdi.

Hayatında pes etmediğini aktaran Saran, milli takıma girerken "günde 4 saat, 8 sene antrenman yaptım" ifadesini kullandı; takımdaki diğer çocukların araçlarla antrenmana giderken kendisinin "-11 derecede bisikletimle antrenmana gittiğini" anlattı. "Fenerbahçe'de çok güzel şeyler yaptım. O yüzden 20 senedir bu kulüp bana her türlü çamura rağmen teveccüh gösterdi" dedi.

Futbol anlayışı: 'Tekmeye kafayla giren takım olacak'

Saran, iyi bir takım inşa etme gereğine işaret ederek, "Yapı" söylemlerinin bazen yanlış algılara yol açtığını belirtti. Geçen sezon Sivas ve Kayseri maçlarında alınan beraberliklerin şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatarak, "Demek ki yapıyı yenebiliyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Farklı bir takım kimliği hedeflediklerini söyleyen Saran, "Yapı kurma şeklin içerisinde sevgi olacak ama tekmeye kafayla giren takım olacak. Onu oluşturmak lazım" ifadelerini kullandı.

Tüzük, görev süresi ve değişim çağrısı

Saran, bugüne kadar yönetime gelip tüzük değişikliğiyle görev süresini kısaltanın olmadığını vurgulayarak, "Buralara odaklanmıyorsunuz. Burada ciddi değişiklik var. Gerekirse kendimi feda edeceğim" dedi. "Neredeyse şampiyonluğa çok yaklaşmış olsam bile kendimi bağladım" sözleriyle gerektiğinde köklü değişiklikler yapabileceğini aktardı.

27 senedir iki başkan arasında gidip gelindiğini ifade eden Saran, genel kurula taşıyacağı değişiklikleri ve kulüp yönetiminde yeni irade koyma niyetini dile getirdi. Kombine bileti iptaline ses çıkarmayan dernek başkanlarını eleştirerek, "Bunlar Fenerbahçeliyiz demesin" ifadesini kullandı.

Birlik, yönetim anlayışı ve sporcu psikolojisi

40 yıldan sonra Fenerbahçe'de sporcu bir başkan olacağını söyleyen Saran, "Sporcu psikolojisini bilen 'hakem hakem' deyip ağlamaz" dedi; federasyonla ilişkilerde yapıcı ama mücadeleyi de bilen bir yaklaşım sergileyeceğini anlattı. "Aşağıda hakemi, gözlemcisi, MHK üyesi var" diyerek kurumlarla diyalogun önemine vurgu yaptı.

Saran, kendisini Anadolu çocuğu olarak tanımlayıp "Amerika'da barlarda fedailik yapıyordum. Tırnaklarımla geldim. İnsan sevgisiyle büyüdüm. Kimseye yukarıdan bakmayız" dedi ve tekrar "Biz kendi büyüklüğümüzü unuttuk. Bu büyüklüğü camiaya ve herkese hatırlatmamız gerekir" cümlesini kullandı.

Herkesin elini sıkacağız; başarıya 3 yıl süre

Saran, camiada birlik mesajı vererek "Herkesin elini sıkacağız. Her yerdeki Fenerbahçeliyi bir araya getireceğiz" dedi. Teknik direktör ve transfer politikalarında Fenerbahçe'nin menfaatini önceliklendireceğini, işi kişiselleştirmeyeceğini belirtti.

Başarısız olması halinde koltukta kalmayacağını söyleyen Saran, "Fenerbahçe başkanlığı mantık işi değil ama aşk, gönül..." ifadesini kullandı ve "3 senede şampiyon yapamayan gider" şeklinde net bir süre kriteri koydu. Son olarak, hiçbir zaman kulübe küsmediğini vurgulayarak, "Bugün burada Fenerbahçelileri değil Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Yapamazsak, başkalarının önünü açacağız" dedi.

