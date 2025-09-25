Sadettin Saran mazbatasını aldı, Ali Koç törene katıldı

Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı. Tören, Chobani Stadındaki kulüp binasında yapıldı.

Mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan de katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı'ndan teşekkür

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, devir teslim töreninde eski yönetimi şöyle selamladı: "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın."

Sadettin Saran: "Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız"

Görevin zorluğuna dikkat çeken Sadettin Saran, seçildikten sonra destek hissettiklerini vurguladı: "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız."

Ali Koç: "Yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız"

Devir teslimde konuşan eski başkan Ali Koç, tören için Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti ve seçimi örnek bir süreç olarak değerlendirdi. Konuşmasından satır başları: "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere."

Açıklamaların ardından Sadettin Saran, Ali Koç'a plaket takdim etti. Fotoğraf çekiminin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlar eşliğinde ayrılırken, Sadettin Saran Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.

