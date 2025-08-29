Sadettin Saran: Sergio Conceiçao Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı

Saran'dan resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör adayının Portekizli Sergio Conceiçao olduğunu duyurdu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nunbugün itibarıyla kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur."

Yönetim çağrısı ve beklenti

Saran, yönetimi ivedilikle harekete geçmeye davet ederek Conceiçao ile ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Fenerbahçe her şeyden önemlidir."

Saran'ın açıklaması, olağanüstü kongreye 23 gün kala teknik direktör kararının önemini ve yönetimin hızlı hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıyor.