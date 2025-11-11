Sadettin Saran TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u Ziyaret Etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u ziyaret ederek üzerlerinde isimleri yazılı Fenerbahçe formalarını takdim etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:03
Sadettin Saran TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u Ziyaret Etti

Sadettin Saran TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u Ziyaret Etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp heyetiyle birlikte önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, kulüp temsilcileri ile TBMM ve bakanlık yetkilileri bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ziyareti

Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Saran, isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını TBMM Başkanı Kurtulmuş’a takdim etti. Numan Kurtulmuş, bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Bakan Murat Kurum ile Görüşme

Sadettin Saran, Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Saran, Bakan Murat Kurum'a da isminin yazılı olduğu çubuklu formayı takdim etti.

Gerçekleştirilen görüşmeler, kulüp ile kamu temsilcileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine işaret etti.

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN, TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’U ZİYARET ETTİ

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN, TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’U ZİYARET ETTİ

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'U...

İLGİLİ HABERLER

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Sipay Bodrum FK 3 - Onvo Antalyaspor 1
3
Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Taraftar Coşkusu
4
EuroCup: Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Deplasmanda Yendi
5
İslami Dayanışma Oyunları: Türkiye madalya sayısını 71'e yükseltti
6
Muş Lalezar Spor, Hakkari'de 3-1 Kazandı — İlk Yarıyı 12 Puanla Kapattı
7
Ümit Milli Takım, Ukrayna ve Litvanya maçlarına hazırlanıyor

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler