Sadettin Saran TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u Ziyaret Etti

Sadettin Saran TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum’u Ziyaret Etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp heyetiyle birlikte önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, kulüp temsilcileri ile TBMM ve bakanlık yetkilileri bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ziyareti

Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Saran, isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını TBMM Başkanı Kurtulmuş’a takdim etti. Numan Kurtulmuş, bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Bakan Murat Kurum ile Görüşme

Sadettin Saran, Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Saran, Bakan Murat Kurum'a da isminin yazılı olduğu çubuklu formayı takdim etti.

Gerçekleştirilen görüşmeler, kulüp ile kamu temsilcileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine işaret etti.

