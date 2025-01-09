Sadık Altıntaş, Yüzme ile Yürüme Yetisini Geri Kazanarak Türkiye Üçüncüsü Oldu

Tekirdağ'da yaşayan Sadık Altıntaş, yüzme sayesinde yürüme yetisini kısmen geri kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:28
Sadık Altıntaş, Yüzme ile Yürüme Yetisini Geri Kazanarak Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sadık Altıntaş'ın Yüzme Serüveni

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu. Yüzme sporu, Altıntaş için hayata yeniden adım atma fırsatı sundu.

Yaşamı Değiştiren Yüzme

Edirne'de 5 yıl önce teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde bir makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanan Altıntaş, yürüme yetisini kaybetti. Tekrar yürüyebilmek için yüzmeye başlayan Altıntaş, bu sporu kaslarının gelişmesine yardımcı olması nedeniyle tercih etti.

Antrenörü Anıl Bulut'un tavsiyesi üzerine bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara katılmaya karar veren Altıntaş, geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışları'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarı ve Gelecek Hedefleri

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa katıldığı yarışlarda üçüncü olmanın gurur verici olduğunu belirtti. Yüzmenin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Altıntaş, "Güzel bir derece aldığım için mutluyum. İnşallah daha iyi dereceler almak için bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim" dedi. İlk deneyimlerinde heyecanlı ve stresli olduklarını söyleyen Altıntaş, "Düzgün bir şekilde hazırlanamadık ama ona rağmen başarılı olduk"

Antrenörün Görüşleri

Antrenör Anıl Bulut ise Sadık Altıntaş'ın başarılarının, yüzmenin insan hayatını nasıl değiştirebileceğini gösterdiğini dile getirdi. Bulut, "50 metre serbestte Türkiye üçüncülüğü aldık. Gayet başarılıydı, kendisini kutluyorum"

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş (fotoğrafta), 4 yıl önce geçirdiği iş kazası...

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş (fotoğrafta), 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu.

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş (fotoğrafta), 4 yıl önce geçirdiği iş kazası...

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş (fotoğrafta), 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu.

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