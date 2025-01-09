Sadık Altıntaş, Yüzme ile Yürüme Yetisini Geri Kazanarak Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sadık Altıntaş'ın Yüzme Serüveni

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu. Yüzme sporu, Altıntaş için hayata yeniden adım atma fırsatı sundu.

Yaşamı Değiştiren Yüzme

Edirne'de 5 yıl önce teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde bir makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanan Altıntaş, yürüme yetisini kaybetti. Tekrar yürüyebilmek için yüzmeye başlayan Altıntaş, bu sporu kaslarının gelişmesine yardımcı olması nedeniyle tercih etti.

Antrenörü Anıl Bulut'un tavsiyesi üzerine bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara katılmaya karar veren Altıntaş, geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışları'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarı ve Gelecek Hedefleri