Sahranur Turap: Avrupa Yıldızlar'da Altın Madalya Hedefi

Hazırlıklar ve hedef

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Sahranur, yaklaşık 3 yıl önce başladığı boksta Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Sahranur, Aralık'ta Almanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na antrenörleriyle hazırlanıyor. Yıldız kadınlar 60 kilo kategorisinde madalya hedefleyen sporcu, hedefini ve çalışmasını AA muhabirine şöyle anlattı:

"Her sporcunun hayalidir milli sporcu olmak. Bende çok çalışarak bu hayalime kavuştum. İlk defa katılacağım Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda hedefim altın madalya kazanarak birincilik kürsüsü. Bunun için çok çalışıyorum."

Sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Sahranur, "Eğer ileride dünya ve olimpiyat gibi şampiyonalarda yer almak istiyorsak Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmak gerekiyor. Buralar ilerisi için bir basamaktır." dedi.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör İsmail Uykur ise sporcusunun azimli ve çalışkan olduğunu vurguladı: "Sahranur Turap'ın Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilmesi için hazırlıklarımızı günde çift idmanla sürdürüyoruz. Sporcum önümüzdeki günlerde milli takım kampına katılarak çalışmalarına burada devam edecek."

Uykur, Sahranur'dan Avrupa şampiyonluğu beklediklerini sözlerine ekledi.

