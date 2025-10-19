Sahranur Turap: Avrupa Yıldızlar'da Altın Madalya Hedefi

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Aralık'taki Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 13:42
Sahranur Turap: Avrupa Yıldızlar'da Altın Madalya Hedefi

Sahranur Turap: Avrupa Yıldızlar'da Altın Madalya Hedefi

Hazırlıklar ve hedef

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Sahranur, yaklaşık 3 yıl önce başladığı boksta Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Sahranur, Aralık'ta Almanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na antrenörleriyle hazırlanıyor. Yıldız kadınlar 60 kilo kategorisinde madalya hedefleyen sporcu, hedefini ve çalışmasını AA muhabirine şöyle anlattı:

"Her sporcunun hayalidir milli sporcu olmak. Bende çok çalışarak bu hayalime kavuştum. İlk defa katılacağım Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda hedefim altın madalya kazanarak birincilik kürsüsü. Bunun için çok çalışıyorum."

Sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Sahranur, "Eğer ileride dünya ve olimpiyat gibi şampiyonalarda yer almak istiyorsak Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmak gerekiyor. Buralar ilerisi için bir basamaktır." dedi.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör İsmail Uykur ise sporcusunun azimli ve çalışkan olduğunu vurguladı: "Sahranur Turap'ın Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilmesi için hazırlıklarımızı günde çift idmanla sürdürüyoruz. Sporcum önümüzdeki günlerde milli takım kampına katılarak çalışmalarına burada devam edecek."

Uykur, Sahranur'dan Avrupa şampiyonluğu beklediklerini sözlerine ekledi.

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya...

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
2
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
3
Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde Sona Erdi — Galatasaray Şampiyon
4
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
5
Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti: 'İçim Rahat, Huzurluyum'
6
Beşiktaş'ta Seçimli Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı Başladı
7
Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Eskişehir'de — Hedef: UNESCO Listesi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)