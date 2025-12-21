DOLAR
Sakarya'da 3 ilçeye yeni spor tesisleri: Söğütlü, Karasu, Ferizli

Sakarya Büyükşehir, Söğütlü, Karasu ve Ferizli’de yeni spor tesisleri inşa ediyor; basketbol sahaları tamamlandı, futbol sahalarında çim serme işlemi başladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:57
Sakarya'da 3 ilçeye yeni spor tesisleri: Söğütlü, Karasu, Ferizli

Sakarya'da 3 ilçeye yeni spor tesisleri

Söğütlü, Karasu ve Ferizli'de çalışmalar hızlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Söğütlü, Karasu ve Ferizli ilçelerinde yeni spor tesisleri inşa ediyor. Projeler, gençlerin güvenli ve nitelikli alanlarda spor yapmasını sağlamak üzere planlandı.

Projeler kapsamında Söğütlü ilçesi Soğucak, Ferizli ilçesi Sinanoğlu ve Karasu ilçesi Adatepe mahallelerinde inşa edilen spor komplekslerinde çalışmalar sürüyor. Bu tesislerdeki basketbol sahaları tamamlandı; futbol sahalarında ise çim serme işlemine geçildi.

Yapımı devam eden tesislerde, mahallelere 25 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda toplam 1250 metrekarelik sentetik çim futbol sahaları ile 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları kazandırılıyor.

Belediye yetkilileri, tesislerin kısa sürede tamamlanarak bölge gençlerinin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

