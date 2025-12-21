Sakarya'da 3 ilçeye yeni spor tesisleri: Söğütlü, Karasu, Ferizli

Sakarya'da 3 ilçeye yeni spor tesisleri

Söğütlü, Karasu ve Ferizli'de çalışmalar hızlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Söğütlü, Karasu ve Ferizli ilçelerinde yeni spor tesisleri inşa ediyor. Projeler, gençlerin güvenli ve nitelikli alanlarda spor yapmasını sağlamak üzere planlandı.

Projeler kapsamında Söğütlü ilçesi Soğucak, Ferizli ilçesi Sinanoğlu ve Karasu ilçesi Adatepe mahallelerinde inşa edilen spor komplekslerinde çalışmalar sürüyor. Bu tesislerdeki basketbol sahaları tamamlandı; futbol sahalarında ise çim serme işlemine geçildi.

Yapımı devam eden tesislerde, mahallelere 25 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda toplam 1250 metrekarelik sentetik çim futbol sahaları ile 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları kazandırılıyor.

Belediye yetkilileri, tesislerin kısa sürede tamamlanarak bölge gençlerinin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, KENTİN SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA SÖĞÜTLÜ, KARASU VE FERİZLİ İLÇELERİNDE İNŞA EDİLEN SPOR TESİSLERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.