600 Kilometre Kat Edip Tokat Belediyespor'u Tek Başına Destekledi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Tokat Belediyespor taraftarı, ligin 15. haftasında Tokat'tan 600 km gidip Düzce Şehir Stadı'nda 90 dakika takımını yalnız bırakmadı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:19
Maç Düzce Şehir Stadı'nda, ligin 15. haftasında golsüz eşitlikle sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediyespor, deplasmanda Düzcespor ile karşılaştı. Karşılaşma Düzce Şehir Stadı'nda oynandı ve golsüz eşitlikle sona erdi.

Deplasman tribününde, Tokat'tan yaklaşık 600 kilometre yol katederek maça gelen bir taraftar, kendisine ayrılan bölümde takımını yalnız bırakmadı.

Tribünde tek başına bulunan futbolsever, 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla takımına destek verdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

