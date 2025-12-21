600 Kilometre Kat Edip Tokat Belediyespor'u Tek Başına Destekledi

Maç Düzce Şehir Stadı'nda, ligin 15. haftasında golsüz eşitlikle sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediyespor, deplasmanda Düzcespor ile karşılaştı. Karşılaşma Düzce Şehir Stadı'nda oynandı ve golsüz eşitlikle sona erdi.

Deplasman tribününde, Tokat'tan yaklaşık 600 kilometre yol katederek maça gelen bir taraftar, kendisine ayrılan bölümde takımını yalnız bırakmadı.

Tribünde tek başına bulunan futbolsever, 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla takımına destek verdi.

