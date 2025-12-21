DOLAR
Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı

Cagliari'nin 20 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, Serie A'da Pisa maçında 71. dakikada ilk golünü kaydetti; maç 2-2 sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:10
Maç özeti: Cagliari 2-2 Pisa (Serie A, 16. hafta)

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada milli futbolcu Semih Kılıçsoy, İtalya'daki ilk golüne imza attı.

Müsabakanın ilk yarısı 45. dakikada Matteo Tramoni'nin penaltı golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda 59. dakikada Folorunsho skoru eşitledi.

Maçın 71. dakikasında ceza yayı önünde topu kontrol ederek ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, takımını öne geçiren ve onun İtalya'daki ilk golü olan golü kaydetti.

Konuk ekip 89. dakikada Stefano Moreo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Cagliari puanını 15'e, Pisa ise 11'e yükseltti.

Bu sezon ligde 7 maçta görev yapan 20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, ilk kez 11'de başladığı maçta gol sevincini yaşadı. Ayrıca İtalya Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

