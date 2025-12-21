DOLAR
Eczacıbaşı Dynavit Aydın'da Set Vermedi: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:26
Eczacıbaşı Dynavit Aydın'da Set Vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi | 13. Hafta

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda oynanan maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Maç Detayları

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar

Setler ve Süre

Set skorları: 12-25, 22-25, 20-25

Süre: 78 dakika (21, 30, 27)

Kadrolar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem, Grajber, Bilge, Rasinska, Fatma, Beliz, İlarya (L), Çerağ, Kobzar, Mijatovic, Nisan

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Smrek, Maglio, Boden

Maç, Eczacıbaşı Dynavit'in kontrollü ve etkili performansıyla öne çıkan bir galibiyetle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

