Eczacıbaşı Dynavit Aydın'da Set Vermedi: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit Aydın'da Set Vermedi
Vodafone Sultanlar Ligi | 13. Hafta
Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda oynanan maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Maç Detayları
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar
Setler ve Süre
Set skorları: 12-25, 22-25, 20-25
Süre: 78 dakika (21, 30, 27)
Kadrolar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem, Grajber, Bilge, Rasinska, Fatma, Beliz, İlarya (L), Çerağ, Kobzar, Mijatovic, Nisan
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Smrek, Maglio, Boden
Maç, Eczacıbaşı Dynavit'in kontrollü ve etkili performansıyla öne çıkan bir galibiyetle sona erdi.
ECZACIBAŞI DYNAVİT, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'U 25-12, 25-22 VE 25-20’LİK SKORLARLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.