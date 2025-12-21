DOLAR
TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969 — 17. Hafta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Fethiyespor ile Mardin 1969 Spor Fethiye İlçe Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:27
TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969 — 17. Hafta

TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Fethiyespor, evinde Mardin 1969 Spor ile golsüz berabere kaldı.

Maç Detayları

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Sinan Özcan, Burak Menteşe, Servet Bozkurt

Fethiyespor

Arda Akbulut, Raşit Yöndem, Serkan Yıldız, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Cihan Kazan, Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem (Selim Kemençe dk. 89), Kerem Pala (Arda Yakup Yılmaz dk. 80)

Mardin 1969

Azat Kuçkar, Yalçın Kılınç, Serdar Yiğit (Melih İnan dk. 72), Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Rojhat Sağlam dk. 21, Şener Kaya dk. 85), Mehmet Yıldızaç, İslam Çerioğlu, Vural Altan, Enes Erol, Doğukan Emeksiz

Sarı Kartlar

Fethiyespor: Serkan Yıldız, Berat Satır
Mardin 1969 Spor: Mehmet Yıldızaç, Rojhat Sağlam

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUPTA FETHİYESPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ MARDİN 1969 SPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUPTA FETHİYESPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ MARDİN 1969 SPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUPTA FETHİYESPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ MARDİN 1969 SPOR İLE 0-0 BERABERE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

