TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969 — 17. Hafta

TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Fethiyespor, evinde Mardin 1969 Spor ile golsüz berabere kaldı.
Maç Detayları
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Sinan Özcan, Burak Menteşe, Servet Bozkurt
Fethiyespor
Arda Akbulut, Raşit Yöndem, Serkan Yıldız, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Cihan Kazan, Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem (Selim Kemençe dk. 89), Kerem Pala (Arda Yakup Yılmaz dk. 80)
Mardin 1969
Azat Kuçkar, Yalçın Kılınç, Serdar Yiğit (Melih İnan dk. 72), Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Rojhat Sağlam dk. 21, Şener Kaya dk. 85), Mehmet Yıldızaç, İslam Çerioğlu, Vural Altan, Enes Erol, Doğukan Emeksiz
Sarı Kartlar
Fethiyespor: Serkan Yıldız, Berat Satır
Mardin 1969 Spor: Mehmet Yıldızaç, Rojhat Sağlam
