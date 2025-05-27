Sakarya'da Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da Wushu Kung Fu Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da gerçekleştirilen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda başarıyla sona erdi. Şampiyonaya, daha önceki müsabakalarda başarılara imza atmış ve milli sporculardan oluşan 170'e yakın sporcu katıldı.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından wushu'nun "taolu" ve "sanda" branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları, başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversitelere ise kupaları takdim edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Fatih Buğra Mirza'nın Başarısı

Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisinde 65 kiloda birinci olan Fatih Buğra Mirza, zorlu bir mücadele sonunda başarıya ulaştığını ifade ederek, destek veren arkadaşlarına ve antrenörlerine teşekkür etti. Dünya şampiyonalarında yer almak istediğini de belirten Mirza, "İmkanımız olup yurt dışındaki maçlara gidebilirsek orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmayı hedefliyoruz," dedi.

Ordu Üniversitesi'nden Milli Sporcuların Başarıları

Ordu Üniversitesi'nden milli sporcu Berna Tut, Sanda 17-28 Büyükler Kadın kategorisinde 60 kiloda birinci olarak, "Antrenmanlarımızı yoğun şekilde yapıyoruz. Bizim için hazırlık maçı gibi oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayla ülkemizi temsil edeceğim," şeklinde konuştu. 14 yıllık sporculuk kariyerinde 15'inci Türkiye şampiyonluğunu elde eden Tut, şampiyonun korunmasının daha zor olduğunu ifade etti.

Oya Kömürcü'nün Hedefi Dünya Şampiyonası

Aynı kategoride 56 kiloda birincilik elde eden Oya Kömürcü, 11 yıldır spor yaparak 9'uncu Türkiye şampiyonluğunu kazandığını belirtti. Kömürcü, bundan sonraki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu ifade etti.

Katılan Ekibin Başarısı

Şampiyonaya 6 sporcuyla katılan Sezai Karaoğlan antrenörü, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıklarını belirtti. Antrenör, çalışmalarının yoğun geçtiğini ve sporcularının her yönüyle ilgilendiklerini ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Osman Gültekin'in Hikayesi

Sanda 17-28 Büyükler Erkek kategorisi 56 kiloda şampiyon olan Osman Gültekin, eğlenceli bir müsabakanın ardından şampiyonluk elde etti. Gültekin, Sakarya'ya gelmeden önce "Birinciliği alacağım" dediğini ve bunu başardığını dile getirdi.

Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı. Sporcular, "taolu" branşında yarıştı.

Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı. Sporcular, "taolu" branşında yarıştı.