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Sakarya Voleybol's Journey Towards Sultanlar Ligi

Sakarya Voleybol aims for the prestigious Sultanlar Ligi under the leadership of President Ömer Bektaş.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:29
Sakarya Voleybol's Journey Towards Sultanlar Ligi

Sakarya Voleybol'un Sultanlar Ligi Hedefi

Sakarya Voleybol, yeni sezonda Sultanlar Ligi için kolları sıvadı. 2019 yılında kurulan kulüp, ilk sezonunda Kadınlar 2. Ligini yenilgisiz tamamlayarak 1. Lige yükselmişti.

Bütçe ve Sponsor Sıkıntıları

Geçtiğimiz Temmuz ayında, bütçe ve sponsor sıkıntılarından dolayı ligden çekilme kararı aldılar. Ancak, 2022-23 sezonunda yapmış oldukları namağlup şampiyonlukla Kadınlar 1. Lige geri döndüler.

Yeni Hedefler ve Transferler

Turuncu-siyahlılar, yeni sezon öncesi kadrosunu 2’si yabancı olmak üzere 9 yeni transferle güçlendirdi. 2024-25 sezonunun sonunda Vodafone Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedeflediklerini belirttiler.

Başkan Bektaş'ın Açıklamaları

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, mütevazı bir bütçeyle hedeflerine ulaşmayı ümit ettiklerini dile getirerek, "Neden Sakarya, Sultanlar Ligi'nde olmasın? Bu, ilimiz adına ciddi prestij." dedi.

Şehrin Desteği Gerekiyor

Bektaş, ayrıca Sakarya'nın voleybol takımına sahip çıkmasını ve bu başarıyı sadece kulübün değil, şehrin bir parçası olarak gördüklerini vurguladı: "Bu başarı, şehrin de bizlere verdiği destekle mümkün olacak."

Başantrenör Demir'in Değerlendirmesi

Başantrenör İdris Demir, kadroda genç ve dinamik bir yapının olduğunu ve performanslarının iyi olması durumunda yeni transfer yapma durumlarının da mevcut olduğunu belirtti. "Umarım muvaffak oluruz,"

Bölgenin Voleybol Pazarındaki Önemi

Sakarya Voleybol, ildeki voleybol potansiyelini değerlendirmek ve temsil noktasında önemli bir adım atmak istiyor. Ligin ilk maçına 6 Ekim'de Çanakkale Belediyespor ile çıkacaklar.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp...

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

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