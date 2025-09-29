Sakaryaspor 0-0 Özbelsan Sivasspor: Sütlü ve Korkmaz’ın Değerlendirmesi

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'da mücadele, iki takımın da sıkı savunma anlayışını ön plana çıkardı. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri performansları ve eksikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü’nün değerlendirmesi

Serhat Sütlü, maçta rakiplerini 4-4-2 kompakt savunma ile karşılamayı planladıklarını belirtti: "Çünkü savunma arkası koşularda çok daha fazla hareketliliği analizlerle gördüğümüzde önce bunu engellemeye çalıştık."

Sütlü, ilk yarıda mevkisel rotasyonlarla hücum organizasyonları planladıklarını ancak bunun yalnızca bir kez gerçekleştirilebildiğini söyledi: "Daha sonra maçın ilk yarısında bir sefer yapabildiğimiz mevkisel rotasyonlarla blok arasında topla buluşup hücum organizasyonlarını planlamıştık ama bunu bir kere gerçekleştirebildik."

Maça hazırlık süreci ve ikinci yarı stratejisi hakkında da konuşan Sütlü, "İkinci yarıda iç sahadaki gücümüzü ortaya koymak için riskler aldık. Atamadığımız 2-3 pozisyon ve oyun olarak eksiklerimiz var. Bunlar üzerine çalışma fırsat bulamadık 3 gündür maç oynuyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca bir haftalık süreçte eksikler ve formasyon çalışmaları yaparak maça daha iyi hazırlanacaklarını ekledi.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz’ın yorumu

Osman Zeki Korkmaz, takımının ligin 4. haftasından sonra daha hazır hale geldiğini söyledi. Korkmaz, savunma performansına dikkat çekerek, "4 maçtır gol yemedik. Çok baskı yemiyor, rakibe fırsatlar vermiyoruz ama daha olgun oynayan tarafız." dedi.

Korkmaz, topa daha fazla sahip olduklarını ancak bu sahiplikle daha gerçekçi ataklar üretmeleri gerektiğini vurguladı: "Bugün daha fazla topa sahiptik ama sahip olduğumuz toplarla gerçekçi ataklar üretmek durumundayız. Hücumda pozisyon üretmek, taktiksel, stratejik tarafları kadar biraz da motivasyon işidir."

Takımın olgunlaştığını belirten Korkmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Deplasmandan gol yemeden puanlarla dönüyoruz, içeride maç alıyoruz. Rakibe çok fazla alan ve pozisyon vermiyoruz. Topa daha fazla sahibiz ama sahip olduğumuz topu daha iyi kullanmamız gerekiyor özellikle üçüncü bölgede. Bu noktada sahada hem taktiksel olarak daha fazla çalışacağız hem de oyuncuların iştahlı ve motive olmaları için farklı çalışmalar yapacağız."