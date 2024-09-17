Sakaryaspor, Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor'un Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, antrenmanlarına Rüstemler Tesisleri'nde devam ediyor.

Antrenmanın Detayları

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, pas ve şut çalışmasıyla becerilerini geliştirdi.

Çift kale maçla sona eren antrenmanda, yeni transferler Mendy Mamadou ve Ennur Totre de yer aldı. Bu transferlerin takıma katkısının büyük olması bekleniyor.

Maç Bilgileri

Sakaryaspor'un MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma, 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek. Takım, bu kritik mücadeleye büyük bir azim ve motivasyon ile hazırlık yapıyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.