Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, Boluspor Maçının Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Boluspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Futbolcular, dinamik ısınmanın ardından yarı sahada taktik çalışmaya geçti. Ancak Sakarya ekibinde tedavileri süren Murat Cem Akpınar ve Engin Can Aksoy antrenmana katılmadı. Diğer yandan Bülent Uzun ise takımdan ayrı salonda idman yaptı.

Sakaryaspor, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından yarı sahada taktik çalıştı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından yarı sahada taktik çalıştı.