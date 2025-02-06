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Sakaryaspor, Defans Oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu Kiraladı

Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler'den 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu kiraladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:49
Sakaryaspor, Defans Oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu Kiraladı

Sakaryaspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma hattını güçlendirmek için Nicolas N'Koulou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, Amed Sportif Faaliyetler'den transfer edildi.

Kiralama Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık," ifadelerine yer verildi. Bu transfer, Sakaryaspor'un savunma gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sakaryaspor'un yeni transferi N'Koulou, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giymiş bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Futbolseverler, deneyimli stoperin takıma katılmasının ardından takımın savunma hattına nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu (sağda)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki defans oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu (sağda) satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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