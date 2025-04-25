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Sakaryaspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör İrfan Buz, ilk antrenmanında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:58
Sakaryaspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Erzurumspor FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımının başında ilk antrenmanına çıkarak futbolcularıyla birlikte çalışma yaptı.

İrfan Buz'un İlk Antrenmanı ve Açıklamaları

İdmanda, ardından taktik çalışma gerçekleştiren futbolcular, İrfan Buz'un yönlendirmeleriyle performanslarını artırmak adına çabaladı. Buz, basına yaptığı açıklamada, 30 yıl önce Sakaryaspor formasını giydiğini hatırlatarak, kulüpte görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Buz, "Olayların çok çabuk geliştiğini düşünüyorum. Gerçekten her şey için elini taşın altına sokmaya değer camialar vardır, Sakaryaspor da onlardan biri." şeklinde konuştu.

Zamanın Önemi ve Takımın Durumu

Futbolda zaman kavramının önemine değinen Buz, "Çok kısa zamanımız var. O yüzden bu konularda birebir görüşmelerimiz olacak. Çok fazla gol yemişiz, takım savunmasıyla ilgili sıkıntılar var. Futbolcu kardeşlerimize yardım ettikten sonra her şeylerini vermek için sahaya çıkacaklar. Kaliteli takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara Çağrı

Buz, taraftarları, ligin kalanında oynayacakları iki iç saha maçında takıma destek olmaya çağırdı. Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü İrfan Buz, açıklamada bulundu.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü İrfan Buz, açıklamada bulundu.

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