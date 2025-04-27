Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Geçti: İrfan Buz'un İlk Galibiyeti

Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, evinde Erzurumspor FK'yi 1-0 yenerek Teknik Direktör İrfan Buz'un ilk maçında galip gelmeyi başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Buz, Sakarya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Buz'un Sakarya'ya Duyduğu Bağ

Buz, "Burada futbol oynamış, buranın suyunu içmiş biri olarak Sakarya'nın ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden de bunu seve seve yaptığımı söyleyebilirim. Ben bu camia için değil elimi, gövdemi de sokarım." dedi.

Maç Analizi

Oyun içerisinde takımın taktiksel olarak iyi bir performans sergilediğini belirten Buz, "Güzel bir müsabaka oldu, inanılmaz mücadele ettik. Zaman zaman iyi fırsatlar bulduk ve geçiş oyunlarımızı da sergileyebildik. Biraz daha pas kalitemizi artırabilseydik daha net bir skorla maçı kazanabilirdik." ifadesini kullandı.

Taraftar ile Paylaşılan Sevinç

Maç sonu taraftarların kendisini çağırarak destek vermesi üzerine konuşan Buz, "Sevincimden dolayı onlarla paylaştım o sinerjiyi. Takımımızın en büyük aktörü onlardı." diye ekledi.

Erzurumspor FK Cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ilk yarıda birçok pozisyon yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade etti. Kutlu, "2. yarı golü yedikten sonra biraz git gelli maç oldu. Sakaryaspor, hücum geçişlerinde etkili bir takım." diye konuştu.

Play-Off Hedefi

Golden sonra pozisyon üretmeye çalıştıklarını belirten Kutlu, son iki maçtan iyi sonuçlar alarak play-off'ta Süper Lig hedeflerini sürdürme niyeti taşıdıklarını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor ile ilk maçına çıkan Teknik Direktör İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor ile ilk maçına çıkan Teknik Direktör İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.