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Sakaryaspor, Eski Futbolcu Mustafa Pektemek'i Yeniden Kadrosuna Katıyor

Sakaryaspor, eski oyuncusu Mustafa Pektemek'i 18 yıl aradan sonra takıma dahil etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:49
Sakaryaspor, Eski Futbolcu Mustafa Pektemek'i Yeniden Kadrosuna Katıyor

Sakaryaspor'da Bir Dönem Daha

Kocaeli'nin yeşil-siyahlı futbol takımı Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, 18 yıl aradan sonra tekrar yuvaya dönüş yaptı.

Transfer Töreni ve Mustafa Pektemek'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Esenler Erokspor'dan transfer edilen Pektemek için Sakarya Atatürk Stadı'nda bir imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Pektemek, "18 yıl önce başladığım yere geri dönmekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu şehirde kupa kaldırmak istiyorum. Kendime güveniyorum ve takıma faydalı olacağıma inanıyorum." dedi.

Pektemek'in Hedefleri ve Takım Arkadaşları

Ayrıca Pektemek, "Memleketimde motive olacağımı düşünüyorum. Heyecanlıyım, bir an önce lig başlasın. Form tutup taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde ifadelerini sürdürdü.

Pektemek, takım içinde tanıdığı birçok oyuncu bulunduğunu ve onların önemli futbolcular olduğunu belirtti. "Futbol sonuçta takım oyunu. İnşallah lige iyi başlayıp sezonu da iyi bir şekilde tamamlarız." diye ekledi.

Kulüp İdarecilerinin Dilekleri

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz da transferin hayırlı olmasını temenni etti.

Bu transferle birlikte Pektemek, daha önce Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında oynadı ve 2006-2007 sezonunda son kez Sakaryaspor forması giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i 1+1 yıllığına transfer etti. İmza törenine Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis (sağ) ve Futbol Direktör Yardımcısı Mehmet Yılmaz (sol) da katıldı.

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