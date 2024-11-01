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Sakaryaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor ile yapacağı maça hazır. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki çalışmalar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:39
Sakaryaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

İdmanın Detayları

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, öncelikle ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaştılar.

Kamp Süreci Başlıyor

Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın havayoluyla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

Maç Tarihi ve Saati

Sakaryaspor, ligin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

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