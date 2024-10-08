Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, İstanbulspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Rüstemler Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman Detayları

Antrenman, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalarla devam etti. Ancak, sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski ile Salih Dursun antrenmana katılamadı.

Karşılaşma Tarihi

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı, 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da zemin bakımı tamamlanmış olan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.