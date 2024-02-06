Sakaryaspor kararını verdi: İmzalar resmen atıldı

Resmi süreç bitti! Sakaryaspor imzaları tamamladı! Tüm detaylar haberimizde.

Sakaryaspor kararını verdi: İmzalar resmen atıldı
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Sakaryaspor yeni transferini bu sözlerle duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAKARYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ

Bütün takımların transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken Sakaryaspor'un transfer süreci de sürüyor. Ankara Keçiörengücü'nde forma terleten 23 yaşındaki Koray Kılınç transferi tamamlandı. 

koray kılınç transferi tamamlandı

Takım Kılınç transferini şu sözlerle paylaştı; 'Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzalandı.' 

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