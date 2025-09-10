Sakaryaspor Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Resmi Açıklama ve Geçmiş Performans

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mete Kaan Demir." ifadelerine yer verildi.

Mete Kaan Demir, geçen sezon forma giydiği Gençlerbirliği ve Atko Grup Pendikspor ile 1. Lig'de 33 maça çıktı.