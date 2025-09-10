Sakaryaspor Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, orta saha Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı; kulübün X hesabından resmi duyuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:59
Sakaryaspor Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Resmi Açıklama ve Geçmiş Performans

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mete Kaan Demir." ifadelerine yer verildi.

Mete Kaan Demir, geçen sezon forma giydiği Gençlerbirliği ve Atko Grup Pendikspor ile 1. Lig'de 33 maça çıktı.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşırtmalı Aba ve Kısa Şalvar: İlk Dünya Şampiyonaları 2025'te
2
Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi
3
Steve Mandanda Futbolu Bıraktı: Marsilya Efsanesi Emekli Oldu
4
Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor
5
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finalde — 4. Madalya Garantisi
6
ikas Eyüpspor, Polonyalı Orta Saha Mateusz Legowski'yi Transfer Etti
7
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek