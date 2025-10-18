Salar: Fenerbahçe'nin 'yönetilemez borç' sorunu yok — Denetim Raporu Olağanüstü Genel Kurulda Açıklanacak

Yüksek Divan Kurulu toplantısında finansal şeffaflık vurgusu

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, kulübün mali durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Salar, seçim öncesi taahhüt edilen şeffaflık ilkesi doğrultusunda, "Seçim öncesinde konuştuğumuz şeffaflığı sağlamak adına 21 Eylül itibarıyla kulübün finansal durumunu açıklıkla paylaşmak amacıyla 31 Mayıs tarihli bağımsız denetim firmasından ikinci raporu hazırlamasını talep ettik." dedi.

Raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Salar, "Gelecek hafta gerçekleşecek mali genel kurul öncesinde o raporu edinmiş olacağız ve bağımsız denetim raporunu 21 Eylül tarihli raporu sizlerle paylaşmış olacağız. Bunun şöyle bir amacı var. Bizler de görevi bıraktığımızda yeni gelecek yönetimin aynı yaklaşım ve amaçla yönetimini devraldıkları kulübün finansal tablosunu aynı şeffaflıkla paylaşmasını bugünden naçizane tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salar, kulübün sadece borç üzerinden değerlendirilemeyeceğini vurguladı ve taşınmaz değerlemelerine ilişkin adımı şöyle aktardı: "Fenerbahçe'nin çok kıymetli aktif varlıkları var. İkinci çalışmayı da başlattık, bizim sahip olduğumuz taşınmazların tamamına Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek Türkiye Sanayi Bankası değerlendirme şirketine tüm taşınmazlar için bir değerlendirme yaptırıyoruz. Orada aktiflerimizin değerini göreceksiniz."

Finansal tabloya ilişkin endişelere yanıt veren Salar, kulübün likidite durumunu şöyle özetledi: "Fenerbahçe'nin yönetilemez borç sorunu hiçbir şekilde yoktur. Fenerbahçe'nin kısa vadeli nakit akış problemi vardır. Onlar da yönetilemez şekilde değildir." Salar, yapılacak hamlelerle sorunların yönetilebilir olduğunu ve amaçlarının kulübün geleceğini inşa etmek olduğunu belirtti.

Denetim Kurulu Başkanı Vodina'dan konsolide tablo açıklaması

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina ise tüzük gereği 3 aylık dönemleri takip eden ayın sonunda yapılması gereken konsolide finansal tabloların durumuna değindi. Vodina şunları kaydetti:

"Tüzüğümüz gereği 3 aylık dönemleri takip eden ayın sonunda, yani 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 dönemine ait 13 şirketin hazırlanması gereken konsolide finansal tablolarını, Yüksek Divan Kurulu'nun bugünkü tarihe alınması sebebiyle tamamlanamadığından sizlere bu konuda herhangi bir sunum yapılamayacaktır. Ancak yeni yönetim kurulumuzun faaliyetleri içerisinde göreve başladıkları tarih olan 21 Eylül 2025'ten itibaren Fenerbahçe Kulübünün konsolide finansal tablolarına ait sonuçlar, bağımsız denetim şirketi tarafından yeniden raporlanarak 25 Ekim 2025 tarihindeki olağanüstü genel kurulda yönetim kurulumuz tarafından bilgilerinize ayrıca sunulacaktır."

Toplantıda öne çıkan ana mesajlar, mali şeffaflığın sağlanacağı, taşınmaz değerlemelerinin yapılacağı ve kısa vadeli nakit yönetiminin öncelik olacağı yönünde oldu.

