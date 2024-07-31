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Saliha Ceylin Pehlivan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 12:17
Saliha Ceylin Pehlivan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Saliha Ceylin Pehlivan Avrupa Şampiyonası için Hazırlanıyor

Muhammed Kaygın - Geçen yıl Avrupa üçüncüsü unvanını kazanan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (13), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için ringde yer alacak.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Slovenya’nın Maribor şehrinde düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadın Avrupa Boks Şampiyonası'nda 38 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak kariyerinde önemli bir yere sahip olan Saliha, bu yıl İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nı kazanarak Avrupa'ya katılma hakkı elde etti.

Şampiyona Öncesi Hedefler

Avrupa Şampiyonası için Çankırı’daki milli takım kampında yoğun bir şekilde çalışan Saliha, 42 kiloda altın madalya amaçlıyor. Boks hayatına ablasının etkisiyle başladığını belirten Saliha, "İnşallah bu sene Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyorum. Geçen sene yarım kalan işimi tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

İdmanların Zorluğu ve Motive Edici Hedefler

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Saliha, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Olimpiyatta mücadele eden ablalarımız ülkemizi temsil ediyor. İnşallah bizler de onları örnek alarak hocalarımızın emekleriyle o başarıları elde ederiz" şeklinde konuştu.

Antrenörün Güvencesi

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, Saliha’nın iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olduğuna dikkati çekerek, "Bu seneki performansı biraz daha ileriye çıktı. Türkiye'ye bir altın madalya getireceğine inanıyorum" dedi. Oral, Saliha'nın ileride çok iyi bir sporcu olacağına inandığını vurgulayarak, "İleride olimpiyatta mücadele eden ablalarının izinden gidecek ve çok iyi yerlere gelecek. Bu yıl altın madalya hedefliyoruz" diye ekledi.

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11...

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11...

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11...

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11...

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11...

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (sol 3), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

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