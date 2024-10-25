Saliha Tama, Dünya Triatlon Birliği Kadınlar Komitesi Üyesi Oldu

Saliha Tama, Uluslararası Triatlon Arenasında Yeni Bir Rol Üstlendi

Türkiye Triatlon Federasyonu Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama, Dünya Triatlon Birliği Kadınlar Komitesi'ne seçilerek önemli bir başarılara imza attı.

Kongredeki Seçim Süreci

Dünya Triatlon Birliği’nin İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirdiği kongrede yapılan oylamada, Tama 132 ülkeden 68'inin desteğini alarak dört yıl süreyle bu komitede yer almaya hak kazandı.

Görüşlerini Paylaştı

Saliha Tama, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Kadınların triatlon, paratriatlon ve çoklu sporlara katılımını teşvik etmek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere dünya çapında politikalar geliştirmekle görevlendirildim. Kadınların triatlon gibi zorlu bir sporda gösterdikleri başarıları görmekteyiz. Branşımıza dikkat çekerek, farkındalık yaratmak öncelikli hedefimiz olacak. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmekten mutluluk ve onur duyuyorum," şeklinde konuştu.