Salomon Cappadocia Ultra Trail 73 Ülkeden Sporcu ile Başlıyor

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2023

Bu yıl 11.salon kez gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Argeus Travel & Events organizasyonu ile 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Tarihi ve Doğal Güzellikler

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, göz alıcı tepe ve vadileri ile sporculara eşsiz bir deneyim sunacak. Organizasyona, dünya genelinden 73 ülkeden toplam 2.368 sporcu katılacak.

Katkılar ve Kayıt Bilgileri

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu gibi birçok kurumun katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, 9 Ekim Çarşamba gününe özel geç kayıt imkanı sunulacak. Bu kayıt ücretleri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)’e bağışlanacak.

Yarış Parkurları

Salomon Cappadocia Ultra-Trail kapsamında 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K ve Salomon Cappadocia Short-Trail 38K parkurları yer alacak. Etkinlik, 19 Ekim Cumartesi akşamı yarış merkezinde yapılacak bir parti ile sona erecek.