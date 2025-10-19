Salomon Kapadokya Ultra Trail'da Kazananlar Açıklandı

Salomon Kapadokya Ultra Trail tamamlandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, 79 ülkeden 2.406 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışta sporcular 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

119 kilometre sonuçları

Erkeklerde birinciliği Stanislav Sabokar (Rusya) elde etti; ikinci Mustafa Dağdelen, üçüncü Hossein Niroomandi (İran) oldu. Kadınlarda birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Naomi Bran (Güney Afrika), üçüncülüğü ise Olga Fedeneva (Rusya) kazandı.

63 kilometre sonuçları

Erkeklerde Christian Meier (Kanada) birinci, Oğuzhan Emre Singer ikinci, Ivan Biriuzov (Rusya) üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda birinciliği Anastasiia Shpak (Rusya), ikinciliği Tuğçe Karakaya, üçüncülüğü Sanita Roze (Litvanya) elde etti.

38 kilometre sonuçları

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Mestan Turhanen, ikinciliği Koray Het, üçüncülüğü İrem Can Ayaz elde etti. Kadınlarda birinciliği Alena Topor (Rusya), ikinciliği Fatma Taş, üçüncülüğü Ekaterina Troshanova aldı.

14 kilometre sonuçları

14 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Oscar Basantes (Ekvador), ikinci Mustafa Araç, üçüncü Enes Altıparmak elde etti. Kadınlarda liderlik Tülin Oktay'a, ikincilik Selma Altundiş'e, üçüncülük ise Anna Kirdan'a gitti.

Ödül töreni ve destekçiler

Organizasyonun tamamlanmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların ödülleri verildi. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ödüller, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ve Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından takdim edildi.

