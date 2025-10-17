Salomon Kapadokya Ultra Trail'e 79 Ülkeden 2 bin 408 Sporcu Katılıyor

Elit atletler Ürgüp'te düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı

Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Organizasyon öncesinde, Ürgüp ilçesindeki bir otelin terasında elit sporcuların tanıtıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada yarışın peribacalarıyla kaplı vadileri kapsayan bir güzergâhta gerçekleştirileceğini vurguladı. Öztürk, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Sporcularımız bu muhteşem coğrafyanın büyüsüne şahit olacak. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün ise bu ruhu sporun birleştirici gücü yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliği ve potansiyeline sahiptir."

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise belediye olarak etkinlik için çeşitli hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Ürgüp'ün nüfusu 27 bin, 8 bin de üniversite öğrencisi vardır. Bir yıl boyunca 23 etkinlik yaptık. Ancak, bu etkinliği bütün Ürgüp halkı dört gözle bekliyordu. Biz de heyecanla meydanı yeniledik, daha uygun bir parkur olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Programda organizasyonda yer alan firma ve sponsor temsilcileri de söz aldı. Etkinlik kapsamında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular resmi olarak tanıtıldı.

Yarış yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak. Sporcular 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda ter dökecek. Dereceye giren sporculara ödülleri ise 19 Ekim tarihinde düzenlenecek törende verilecek.

