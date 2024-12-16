Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig Maçları Alanya'da Yapıldı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları, Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Son gün karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maç Sonuçları ve Performanslar

Bu heyecan verici günün sonunda Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Yahya Akademi Spor Kulübü karşısında 5-0'lık bir galibiyet elde ederken, Nevşehir Belediyespor da Kahramanmaraş Hokey Kulübü’nü 5-0 mağlup etti. Volkan Group Gökbörü takımı, Gaziantep Doruk Spor Kulübü’nu aynı skorla saf dışı bırakırken, Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor karşısında 8-5’lik bir zafer elde etti.

Diğer bir karşılaşmada Suruç Hokey Spor Kulübü, Metpack Alanya Yıldızları ile 5-5 berabere kaldı. Bu sonuçlar, takımlar arasındaki rekabeti daha da artırdı.

Play-off'a Yükselen Takımlar

Karşılaşmaların ardından, play-off mücadelesine katılmaya hak kazanan takımlar şunlardır: Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Group Gökbörü ve Metpack Alanya Yıldızları.

Alt Lige Düşen Takımlar

Ligin son iki sırasında yer alan Kahramanmaraş Hokey Kulübü ve Yahya Akademi Spor Kulübü, gelecek sezon alt lige düşme üzüntüsünü yaşadı. Bu sezonki mücadele, takımlar için önemli dersler barındırıyor.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.