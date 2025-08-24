Samet Gümüş: Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Liverpool'a

Samet Gümüş, dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor

Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda zafer elde eden 24 yaşındaki sporcu, eylül ayında Liverpool'da gerçekleşecek organizasyona hazırlanıyor.

Hazırlıklar kamp merkezinde yoğunlaşıyor

Hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Gümüş, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak için sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Samet, ringe 50 kilogram kategorisinde çıkıyor ve performansını en üst seviyeye taşımaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Samet Gümüş, dünya şampiyonasına yoğun şekilde hazırlandıklarını anlattı. "Avrupa şampiyonuyum. Hedefimiz şu anda dünya şampiyonası var. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 5 Eylül'de 2025 Dünya Boks Şampiyonası başlıyor. İnşallah dünya şampiyonluğu madalyamı alıp Türkiye'mize armağan edeceğim. Evimize döneceğiz." dedi.

Kamp süreci ve takımın morali

Gümüş, uzun bir kamp döneminden geçtiklerini belirterek, yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmaların ardından İstanbul'da bir kamp daha planlandığını ve sonrasında İngiltere'ye yolculuk edeceklerini söyledi. Takım olarak çok hazır olduklarını ve teknik ekibin bizzat kendileriyle ilgilendiğini vurguladı.

Samet Gümüş, süreci şu sözlerle özetledi: "İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz"

Sonuna kadar mücadele edeceğini ifade eden Gümüş, "Bizi destekleyenler de bize inanıyor. İnşallah onların inançlarını boşa çıkartmayız. Çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Biz inanıyoruz. Bizi destekleyenlerin inancını da boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

