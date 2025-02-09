Sami Uğurlu: Fenerbahçe Maçında Olumlu Dönüş Sağlayamadık

Alanyaspor-Fenerbahçe Maçında Teknik Direktör Sami Uğurlu Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken, teknik direktör Sami Uğurlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Bizim için pozitif ve moral motivasyon olarak ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı," dedi.

Maç Analizi ve Strateji Üzerine Düşünceler

Uğurlu, maçın iki yarısını farklı değerlendirmek gerektiğini vurguladı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin oyunu yönlendirdiğini belirten Uğurlu, "Edin Dzeko'nun gösterdiği santral oyunu, Fenerbahçe'yi öne çekmeye yetti. Biz de geçiş oyunlarıyla iki net pozisyon bulduk ancak bunlardan faydalanamadık," şeklinde konuştu.

İkinci yarıda Cordova ve Makouta değişiklikleriyle oyunu lehlerine çevirmeye çalıştıklarını aktaran Uğurlu, "Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf Özdemir ve Augusto ile etkili kullandık. Orada içeriye 4-5 pozisyon girdik ama sonuçlandırmada etkili olamadık," dedi.

Oyuncu Kalitesi ve Önümüzdeki Maçlar

Uğurlu, Alanyaspor'un yüksek tempoda daha etkili olduğunu belirtirken, oyun temposunun her iki takım için de düşük olduğunu ifade etti. "Bu nedenle oyuncu kalitesi devreye girdi. Fenerbahçe'nin bireysel olarak çok etkili oyuncuları var ve bu da sonuca etki etti," dedi.

Son haftalarda yakaladıkları iyi seriyi Fenerbahçe maçıyla bitirdiklerini dile getiren Uğurlu, "Bu dört maçtan 6 puan aldık. Pozitif bir gelişme ama bu maçı kazanmayı hedefliyorduk. Önümüzdeki Hatayspor ve Adana Demir maçlarında galip gelerek alt taraftan kurtulmak istiyoruz," şeklinde devam etti.

Fenerbahçe'nin Kalitesine Dikkat Çekti

Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan Uğurlu, "Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi gerçekten iyi. Pozisyona girmese de yarı pozisyondan gol çıkarmak için yeterli oyuncuları var. Tebrik ediyorum," dedi.

Transfer Gelişmeleri

Alanyaspor'un transfer çalışmaları hakkında sorulan bir soruya ise Uğurlu, Enes Keskin ve Tonny Vilhena transferlerini hatırlatarak, "Santrfor bölgesine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu oyuncuların katılımıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacaklarını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.