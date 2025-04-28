Şampiyon VakıfBank, Medya Günü'nde Başarılarını Paylaştı

VakıfBank, Medya Gününde Basınla Bir Araya Geldi

2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank, medya günü etkinliği düzenleyerek başarılarını basınla paylaştı. Etkinlik, VakıfBank Spor Sarayı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, genel menajer Banu Can Schürmann ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaptan Zehra Güneş: "Bir Mucizeyi Gerçekleştirdik"

Takım kaptanı Zehra Güneş, şampiyonlukla ilgili duygularını aktarırken, "Bu sezon benim için kendimi zorladığım ve farklı açılardan kendimi keşfetmeyi sağladığım sezonlardan biri oldu. İlk gün takımla antrenman yaptığımda, 'Bu sezon gerçekten farklı şeyler olacak' demiştim ve hissettiğim hiçbir şeyde yanılmadım" şeklinde konuştu.

VakıfBank formasını 12 yaşından beri giydiğini belirten Güneş, "Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Bu kupayı (CEV Şampiyonlar Ligi) ülkemize kazandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

PASÖR CANSU ÖZBAY: "Finale Kalmak İstiyoruz"

VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmayı hedeflediklerini belirtti. Özbay, "Ligde zorlu bir sezon geçirdim. Sakatlıkların ardından finale kalıp şampiyonlukla taçlandırmayı umuyoruz" dedi.

Cansu, dörtlü final hazırlıklarının sürdüğünü ve bu turnuvanın her birey için çok önemli olduğunu ifade etti. "Motivasyonumuz yüksek, sahada hazır olacağız" diyerek taraftarlarına güvendiğini belirtti.

Takım Disiplini ve Guidetti'nin Rolü

Özbay, başantrenör Giovanni Guidetti ile takımın organizasyonunun mükemmel olduğunu vurguladı ve "Guidetti önderliğinde herkes ruhunu ortaya koyuyor ve takım ruhunu yaşatıyoruz" dedi.

Son Maçın Anlamı

Cansu Özbay, Fenerbahçe Medicana ile oynanan final serisindeki son sayıyı unutamadığını belirterek, "O an dizlerimin üzerine kapaklanıp şükrettim. Şampiyonluk süreci benim için çok anlamlıydı" dedi.

Medya günü, basın kuruluşlarının gerçekleştirdiği özel röportajlarla sona erdi. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ülkemizi gururlandırmak için mücadele edecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank, medya günü düzenledi. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününde VakıfBank Takım kaptanı Zehra Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank, medya günü düzenledi. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününde VakıfBank Takım kaptanı Zehra Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.