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Şampiyon Wushucu Elif Akyüz, Yeni Başarılar Peşinde

Wushu'da 9 kez dünya şampiyonu olan Elif Akyüz, başarılarına yenilerini eklemek için hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:17
Şampiyon Wushucu Elif Akyüz, Yeni Başarılar Peşinde

Şampiyon Wushucu Elif Akyüz, Başarılarını Sürdürüyor

ONUR ORHAN - 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, wushu alanındaki başarılarına yeni madalyalar eklemek için çalışıyor. 9 dünya şampiyonluğu ile dikkat çeken Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve antrenör Fatma Akyüz’ün en büyük çocuğu. Elif, küçük yaşında başladığı wushu eğitiminde sayısız uluslararası ödül kazandı.

Son Başarıları ve Hedefleri

Akyüz, en son Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda shuang jian (ikili kılıç) kategorisinde birincilik kazandı. Altın kızı, katılacağı müsabakalarda en iyi performansı sergilemeyi ve mevcut başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Wushu Sporuna Katkı Sağlama Amacı

Akyüz, antrenör ve hakem olarak da spor dünyasına katkı sağlamayı planlıyor. Sporun gelişmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Akyüz, "Geçmişe göre çok daha kaliteli sporcular var ve özellikle kız çocuklarının beni örnek alması beni mutlu ediyor," dedi.

Topluma Çağrı

Aile olarak wushu sporunun yaygınlaşması içim çalıştıklarını belirten Akyüz, halkı wushuya davet ederek, “Bu spor 7’den 70’e herkes için uygundur,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyareti anımsatarak, kendisine çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını ifade etti.

Sonuç

Akyüz, sporculuk hayatında ve hayatının bir bölümünde wushu sporuna devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı. "Yarışmalara katılmaya devam edip, hedeflerime ulaşmak için çalışmayı sürdüreceğim," ifadesini kullandı.

Wushuda 9 kez dünya şampiyonu olan 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, başarılarını sürdürmeyi...

Wushuda 9 kez dünya şampiyonu olan 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Wushuda 9 kez dünya şampiyonu olan 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, başarılarını sürdürmeyi...

Wushuda 9 kez dünya şampiyonu olan 27 yaşındaki milli sporcu Elif Akyüz, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

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