Şampiyonlar Ligi 2025-26 Başlıyor: Galatasaray Eintracht Frankfurt Deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 lig aşaması yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk haftada yarın 6 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Turnuva formatı

Lig usulü düzenlenecek turnuvada 36 takım mücadele edecek. Sekiz maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İlk haftanın TSİ programı

Yarın:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat