Şampiyonlar Ligi: Ajax 0-0 Galatasaray — İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı Johan Cruyff Arena'da golsüz eşitlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı, Johan Cruyff Arena'da golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakika: Sağ kanattan Singo’nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen’in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

18. dakika: Sol kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.

Stat ve hakemler

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Kadrolar

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders, Rayane Bounida, Raul Moro Prescoli, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu

Teknik Direktör: John Heitinga

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Sane, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Mokio, Gaaei (Ajax)

