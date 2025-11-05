Şampiyonlar Ligi: Ajax 0-0 Galatasaray — İlk Yarı
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı, Johan Cruyff Arena'da golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakika: Sağ kanattan Singo’nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen’in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
18. dakika: Sol kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.
Stat ve hakemler
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Kadrolar
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst
Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders, Rayane Bounida, Raul Moro Prescoli, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu
Teknik Direktör: John Heitinga
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Sane, Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Mokio, Gaaei (Ajax)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTASINDA GALATASARAY, HOLLANDA DEPLASMANINDA AJAX İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.