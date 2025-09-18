Şampiyonlar Ligi: İnter Hakan Çalhanoğlu ile Ajax'ı 2-0 yendi, Liverpool uzatmada kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta 6 maçla sürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, bu sezon uygulanan 36 takımlı lig formatı kapsamında devam ediyor. Organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.

Ajax - İnter: Hakan Çalhanoğlu'nun kornerleri Thuram'ı getirdi

Johan Cruijff Stadı'ndaki mücadelede, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına yeniden Hakan geçti. Hakan'ın ortasında bir kez daha yükselen Thuram, skoru 2-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Liverpool - Atletico Madrid: Van Dijk son sözü söyledi

Anfield Road'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 45+3 ve 81. dakikalarda Marcos Llorente'nin golleriyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçı 3-2 sonuçlandırdı.

Günün sonuçları

Olympiacos (Yunanistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Slavia Praha (Çekya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa) - Atalanta (İtalya): 4-0

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 3-2

Ajax (Hollanda) - İnter (İtalya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın ilerleyen maçlarıyla turnuva sürüyor; takımlar, yeni formatta puan ve galibiyet için sahaya çıkmaya devam edecek.