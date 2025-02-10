Samsun, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, hazırlıklarına Samsun'da başladı. Şampiyona, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde devam eden kamp sürecinde antrenmanlara başlayan sporcular, bu uluslararası yarışmaya hazırlanmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, gazetecilere verdiği demeçte, milli sporcuların 10-17 Şubat tarihlerinde kampta antrenman yapacaklarını belirtmiştir.

Turan, "Dünyada Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nın 21.si Türkiye'de düzenlenecek. Yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla 25 ülke'den katılımcılar olacak" diyerek, Samsun'un şampiyonaya olan katkısını vurguladı.

Seçmelerin 15 gün önce Samsun'da yapıldığını hatırlatan Turan, seçilen sporcuların şu anda burada yaklaşık 7 gün süresince kampa devam ettiklerini ifade etti. Kendilerinin bu süreç sonunda Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söylüyor.

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda sporcular klasik ve makaralı yay kategorilerinin yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde de büyükler ve 21 yaş altı mücadelesi verecek.

Okçuluk sporuna gönül veren tüm seyircileri, bu büyük organizasyonu izlemeye davet eden Turan, Samsun'da unutulmaz bir etkinlik yaşanacağını belirtti.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, şampiyonaya hazırlanmak için Samsun'ta kampa girdi.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, şampiyonaya hazırlanmak için Samsun'ta kampa girdi.