Samsun Açık WTA 125'te İkinci Tur Heyecanı Devam Ediyor

Uluslararası Samsun Açık WTA 125'te ikinci tur maçları oynandı; 26 ülkeden 55 tenisçi mücadele ediyor, dördüncü günde 8 karşılaşma tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:47
Samsun Açık WTA 125'te İkinci Tur Heyecanı Devam Ediyor

Samsun Açık WTA 125'te İkinci Tur Heyecanı Devam Ediyor

Turnuva Detayları

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, ikinci tur karşılaşmalarıyla devam etti.

WTA takviminde yer alan turnuvada 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez gerçekleştiriliyor.

İkinci Tur Sonuçları

Turnuvanın dördüncü gününde, sağanak nedeniyle dün ertelenen 3 maç ile toplamda 8 karşılaşma yapıldı.

Ayla Aksu, Sloven tenisçi Dalila Jakupovic'i yenerek üst tura yükseldi.

Maria Timofeeva, Litvanyalı Justina Mikulskyte'yi mağlup etti.

Sofia Costoulas, Polonyalı Weronika Falkowska'yı geçti.

Lina Gjorcheska, Çek Karolina Pliskova'yı yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

İsabella Shinikova, Birleşik Krallık'tan Harriet Dart'ı mağlup etti.

Kaja Juvan, milli tenisçi Defne Çırpanlı'yı eleyerek tur atladı.

Nikola Bartunkova, milli tenisçi İpek Öz'ü yenerek üst tura çıktı.

Anastasia Tikhonova, Elina Nepliy'i mağlup ederek turnuvadaki yoluna devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü
2
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası İstanbul'da Sona Erdi
3
BKT Avrupa Kupası: Lietkabelis 85-79 ile Beşiktaş GAİN'i Yendi
4
Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi 7. Hafta — İstanbul'da Güneysuspor ve İstanbul Gençlikspor Galip
5
Samsunspor Hazır: UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanı
6
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin