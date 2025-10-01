Samsun Açık WTA 125'te İkinci Tur Heyecanı Devam Ediyor

Turnuva Detayları

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, ikinci tur karşılaşmalarıyla devam etti.

WTA takviminde yer alan turnuvada 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez gerçekleştiriliyor.

İkinci Tur Sonuçları

Turnuvanın dördüncü gününde, sağanak nedeniyle dün ertelenen 3 maç ile toplamda 8 karşılaşma yapıldı.

Ayla Aksu, Sloven tenisçi Dalila Jakupovic'i yenerek üst tura yükseldi.

Maria Timofeeva, Litvanyalı Justina Mikulskyte'yi mağlup etti.

Sofia Costoulas, Polonyalı Weronika Falkowska'yı geçti.

Lina Gjorcheska, Çek Karolina Pliskova'yı yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

İsabella Shinikova, Birleşik Krallık'tan Harriet Dart'ı mağlup etti.

Kaja Juvan, milli tenisçi Defne Çırpanlı'yı eleyerek tur atladı.

Nikola Bartunkova, milli tenisçi İpek Öz'ü yenerek üst tura çıktı.

Anastasia Tikhonova, Elina Nepliy'i mağlup ederek turnuvadaki yoluna devam ediyor.